Apple запатентовала новый гаджет: в чем его инновация

Компания Apple запатентовала полностью настраиваемую механическую клавиатуру. Инновация такого гаджета в том, что появилась возможность самостоятельно менять силу нажатия и уровень шума каждой клавиши.

Патент был опубликован на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США. Согласно документации, клавиатура сможет предоставить два варианта предустановок – например, для игры и набора текста.

Также предполагается, что устройство от Apple можно будет настроить при помощи фирменного программного обеспечения, которое задаст необходимые параметры приводам механических переключателей клавиатуры.

Отмечается, что звук клавиш можно будет настроить, отрегулировав вручную их приводы.

Добавим, что в Apple не озвучили предполагаемую дату появления такой клавиатуры.

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