Apple запатентовала новую технологию для iPhone

Алексей Титофф Технологии 21:03, 29.01.2021 Обновлено: 21:43, 29.01.2021

Компания Apple запатентовала новую технологию для iPhone. Изменения коснулись камеры смартфона.

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент. Согласно документу, в тексте описан модуль камеры с фокусным расстоянием, изменяемым в диапазоне от 85 до 165 миллиметров.

Модуль камеры оснастили двумя подвижными световыми элементами, а между ними разместили систему линз. Такие линзы смогут включать ограничитель диафрагмы либо преломляющий элемент.

Патент на камеру
Apple

Поясним, что такая система уже известна и называется перископ. В iPhone эта технология сможет улучшить баланс между оптическим и цифровым масштабированием.

В патенте говорится, что предложенный объектив может использоваться в планшетах и ноутбуках. Однако когда, Apple внедрит данную технологию в свои устройства пока неизвестно.

Патент от компании Apple
Apple

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