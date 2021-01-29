Apple запатентовала новую технологию для iPhone
Компания Apple запатентовала новую технологию для iPhone. Изменения коснулись камеры смартфона.
Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало патент. Согласно документу, в тексте описан модуль камеры с фокусным расстоянием, изменяемым в диапазоне от 85 до 165 миллиметров.
Модуль камеры оснастили двумя подвижными световыми элементами, а между ними разместили систему линз. Такие линзы смогут включать ограничитель диафрагмы либо преломляющий элемент.
Поясним, что такая система уже известна и называется перископ. В iPhone эта технология сможет улучшить баланс между оптическим и цифровым масштабированием.
В патенте говорится, что предложенный объектив может использоваться в планшетах и ноутбуках. Однако когда, Apple внедрит данную технологию в свои устройства пока неизвестно.
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