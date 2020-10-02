Apple запатентовала датчик воздуха для iPhone: как он работает

Американская компания Apple запатентовала тестер качества воздуха для iPhone.

Патент был опубликован на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США. В указанном документе описывается портативная система мониторинга качества воздуха, которая может быть интегрирована в смартфон или умные часы.

Отмечается, что такой детектор должен состоять из конструкции из трех лазеров и трех зеркал, которые совместно с фотодиодами помогут измерять количество микрочастиц, летающих в воздухе, для точного определения его состава.

Поясним, что такое изобретение позволит "яблочной" компании избежать необходимости определять точку назначения света и размещать датчики обнаружения подальше от излучателя, экономя внутреннее пространство смартфона.

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