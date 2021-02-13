Apple Watch научили предсказать заражение коронавирусом

Смарт-часы Apple Watch от компании Apple могут предсказать заражение коронавирусом (COVID-19) за неделю до ПЦР-теста.

Как пишет MacRumors, датчик сердечного ритма устройства позволяет определять закономерность его показателей с симптомами болезни. В исследовании приняли сотни медицинских работников, которые использовали Apple Watch и специальные iOS-приложения.

Программа собирала информацию, где особое внимание уделялось сердечному ритму, который является ключевым показателем нагрузки на нервную систему. Эти данные потом соединяли с информацией о состоянии здоровья, а также с известными симптомами COVID-19: температура, сухой кашель, потеря вкуса и запаха.

Итоги исследования показали, что Apple Watch при помощи вариабельности сердечного ритма предсказывали заражение вирусом за неделю до того, как ПЦР-тест показал положительный результат.

Ученые отметили, что такие результаты их работы помогут заранее предупреждать заражение и раньше времени изолировать больных.

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