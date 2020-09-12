Apple удалит в Украине приложения российских пропагандистских телеканалов

Американская корпорация Apple уведомила российские пропагандистские холдинги ВГТРК и МИА "Россия сегодня" сегодня об удалении ряда их приложений на территории Украины из App Store.

Как сообщили "Ведомости", касательно ВГТРК – речь идет о приложениях "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и "Вести.ру".

Отмечается, что причиной удаления являются требованию Службы безопасности Украины.

В компании добавили, что пока приложения работают.

Такое же предупреждение получила и "Россия сегодня", речь идет об удалении всех приложений.

Пропагандист Дмитрий Киселев, который возглавляет агентство, в комментарии РИА Новости возмутился таким решением и назвал его "обычной для Запада цензурой".

"Это, к сожалению, уже обычная для Запада цензура. Не тянут свободу слова. Зато Россия по свободе слова остается чемпионом мира. Нигде нет такого диапазона мнений и высказываний. Нам не страшно. Мы в балансе", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Латвии запретили трансляцию семи телеканалов российской телекомпании RT (Russia Today). Органы безопасности страны подчеркнули, что RT является самым влиятельным каналом российской пропаганды на Западе, который "пытается представить Латвию как несостоятельную страну".

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