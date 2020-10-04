Apple создала "воскресающий" экран для iPhone

Компания Apple запатентовала инновационный экран для iPhone или iPad, который может "самовосстанавливаться".

Об этом говорится в заявке, опубликованной Бюро по патентам и товарным знакам США.

В документе говорится, что инновационный гибкий дисплей для смартфона и планшета может восстанавливаться от царапин или других повреждений. В состав покрытия экрана будет входить слой эластомера для повышения гибкости дисплея.

"Во время работы электронного устройства на покровном слое дисплея электронного устройства могут появиться царапины или вмятины. Для улучшения внешнего вида желательно минимизировать наличие царапин и вмятин. Чтобы уменьшить количество повреждений, покровный слой дисплея может включать в себя слой самовосстанавливающегося материала", – отмечено в патенте.

Предполагается, что такой дисплей сможет заполнить даже небольшую царапину на экране даже без внешнего вмешательства.

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