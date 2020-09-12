В сеть попали фото защитных масок от Apple

Американская корпорация Apple разработала два вида собственных масок для защиты в пандемию.

Один из них создан из трехслойного материала. Эту маску можно стирать и использовать до пяти раз, передает агентство Bloomberg (чтобы посмотреть фото Apple Face Mask, доскролльте страницу до конца).

Маски сотрудников магазина Apple. Stuff magazine

У нее есть регулируемые завязки, которые держатся на ушах, чтобы маска подходила людям с разным типом лица.

Apple Face Mask создала та же команда инженеров и промышленных дизайнеров, которая работает над iPhone и iPad.

Вторая – Clear Mask – полностью прозрачная. Она предназначена для помощи глухим и слабослышащим людям в коммуникации с сотрудниками магазинов. Разработка велась совместно с Вашингтонским университетом Галлодета, который занимается обучением глухих и слабослышащих студентов.

Пока что компания решила использовать эти маски только для своих сотрудников. В свободной продаже они не появятся.

Маска от Apple. Facebook / Марк Гарман

Распаковка маски. Facebook / Марк Гарман

Дизайн упаковки напоминает коробку для смартфона. Facebook / Марк Гарман

Маски упакованы герметично. Facebook / Марк Гарман

Как писал OBOZREVATEL, количество пустых кварир, которые сдаются на Манхеттене (Нью-Йорк, США) утроилось по сравнению с 2019 годом и достигло 15 тысяч. Из-за пандемии владельцы готовы даже сдавать жилье бесплатно, лишь бы найти жильцов.