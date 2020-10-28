Apple создает поисковую систему, как у Google – СМИ

Компания Apple работает над созданием собственной поисковой системы, которая должна стать прямым конкурентом Google.

Об этом пишет издание Financial Times, отмечая, что к созданию своего поисковика Apple вынудило давление со стороны антимонопольных органов США.

Отмечается, что надзорные органы не устраивает тесное сотрудничество Google с Apple, где первая имеет монополию. Так ежегодно Google платит Apple от 8 до 12 миллиардов долларов за то, что в iOS-устройствах (iPhone или iPad) по умолчанию стоит поисковая система от "Гугл".

Сообщается, что о создании "яблочного" поисковика стали говорить еще в августе этого года, когда при веб-поиске на устройствах с iOS 14 с главного экрана iPhone автоматически открывалась сгенерированная сторонней системой выдача, а также прямая переадресация на сайты.

Инсайдеры утверждают, что Apple еще два года назад наняла бывшего главу отдела поиска Google Джона Джаннандреа для улучшения возможностей искусственного интеллекта и голосового помощника Siri.

Кроме того, за последнее время существенно активизировался поисковый робот Applebot, который связан с Siri и Spotlight.

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