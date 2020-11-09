Apple придумала, как бороться с ночными кошмарами

Компания Apple выпустит приложение для смарт-часов Apple Watch – Nightware, которое должно помочь с посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Как пишет Phone Arena, владельцы гаджета от "яблочной компании" смогут побороть ночные кошмары и лучше высыпаться по ночам.

Суть приложения состоит в том, что во время сна отслеживается частота сердечных сокращений человека, а также интенсивность движений тела. Собранные данные анализируются и потом сравниваются с типичными показателями.

В том случае, если приложению кажется, что человеку снится кошмар, то Watch начинает вибрировать, что должно повлиять на мозговую активность пользователя, прервав сон.

При этом в Apple отметили, что Apple Nightware не подойдет людям, страдающим лунатизмом, а пользоваться приложением следует лишь по предписанию доктора.

Добавим, что разработку такого приложения уже одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Приложение было испытано в течении 30 дней на 70 добровольцах. Исследование показало, что приложение доказало свою эффективность и улучшение качества сна.

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