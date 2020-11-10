Apple представила новые MacBook. Фото

Компания Apple представила новый MacBook Air, которые построен на базе нового процессора Apple Silicon (М1).

Также были показаны новый Mac Mini и 13-дюймовый MacBook Pro. Новинки были представлены на официальной презентации, онлайн которой ведет OBOZREVATEL.

По заверению Apple, MacBook Air с М1 стал мощнее 98% ноутбуков на Windows, которые продавались в течение года. При этом ноутбук стал в 3,5 раза мощнее предыдущей модели. По словам представителей компании, в части графической подсистемы производительность возросла в пять раз.

Характеристики MacBook Air Apple

Также на презентации был сделан акцент на автономности устройства: MacBook Air может 18 часов проигрывать видео и 15 часов в режиме работы в Safari. Стартовая цена обновленного MacBook Air – 999 долларов в США.

MacBook Air Apple

Кроме младшей модели Apple показала новый 13-дюймовый MacBook Pro на чипе М1. В "яблочной" компании сказали, что новый ноутбук стал в 2,8 раза мощнее по производительности CPU в сравнении с предшественником, в части графики – в 5 раз. По их словам, новый лэптоп может почти 20 часов проигрывать видео.

Стартовая цена MacBook Pro – 1299 долларов (в США). Отметим, что для американских студентов предоставили скидку в 100 долларов.

MacBook Pro Apple

Характеристики MacBook Pro Apple

Также был показан обновленный Mac Mini, который получил восьмиядерный процессор. В Apple заверили, что мини-компьютер в три раза мощнее прежних моделей. Разработчики заверили, что на устройстве можно монтировать видео, музыку и рендерить изображения, не боясь, что все зависнет и "умрет" в процессе. Цена Mac Mini в США – от 699 долларов.

Mac Mini Apple

Характеристики Mac Mini Apple

В компании пояснили, что M1 – это видеокарта, процессор и оперативная память в одном чипе с восьмиядерным CPU. Также новый процессор построен на 5-нанометровой архитектуре.

В M1 включено 8 ядер – по четыре для более производительных и щадящих задач. Всего в SoC используется 16 миллиардов транзисторов. В Apple утверждали, что M1 является едва ли не "самым энергоэффективным процессором для компьютеров среди всех конкурентов".

Чип М1 Apple

График производительности М1 Apple

Также в Apple показали, что железо будет работать на новой операционной системе macOS Big Sur. Особо было подчеркнуто, что на Mac с M1 можно будет запускать приложения для iPhone и iPad

ОС macOS Big Sur Apple

Как сообщал OBOZREVATEL: