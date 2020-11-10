Apple представила новые MacBook. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
2,1 т.
Apple представила новые MacBook. Фото

Компания Apple представила новый MacBook Air, которые построен на базе нового процессора Apple Silicon (М1).

Также были показаны новый Mac Mini и 13-дюймовый MacBook Pro. Новинки были представлены на официальной презентации, онлайн которой ведет OBOZREVATEL.

По заверению Apple, MacBook Air с М1 стал мощнее 98% ноутбуков на Windows, которые продавались в течение года. При этом ноутбук стал в 3,5 раза мощнее предыдущей модели. По словам представителей компании, в части графической подсистемы производительность возросла в пять раз.

Характеристики MacBook Air

Также на презентации был сделан акцент на автономности устройства: MacBook Air может 18 часов проигрывать видео и 15 часов в режиме работы в Safari. Стартовая цена обновленного MacBook Air – 999 долларов в США.

MacBook Air

Кроме младшей модели Apple показала новый 13-дюймовый MacBook Pro на чипе М1. В "яблочной" компании сказали, что новый ноутбук стал в 2,8 раза мощнее по производительности CPU в сравнении с предшественником, в части графики – в 5 раз. По их словам, новый лэптоп может почти 20 часов проигрывать видео.

Стартовая цена MacBook Pro – 1299 долларов (в США). Отметим, что для американских студентов предоставили скидку в 100 долларов.

MacBook Pro
Характеристики MacBook Pro

Также был показан обновленный Mac Mini, который получил восьмиядерный процессор. В Apple заверили, что мини-компьютер в три раза мощнее прежних моделей. Разработчики заверили, что на устройстве можно монтировать видео, музыку и рендерить изображения, не боясь, что все зависнет и "умрет" в процессе. Цена Mac Mini в США – от 699 долларов.

Mac Mini
Характеристики Mac Mini

В компании пояснили, что M1 – это видеокарта, процессор и оперативная память в одном чипе с восьмиядерным CPU. Также новый процессор построен на 5-нанометровой архитектуре.

В M1 включено 8 ядер – по четыре для более производительных и щадящих задач. Всего в SoC используется 16 миллиардов транзисторов. В Apple утверждали, что M1 является едва ли не "самым энергоэффективным процессором для компьютеров среди всех конкурентов".

Чип М1
График производительности М1

Также в Apple показали, что железо будет работать на новой операционной системе macOS Big Sur. Особо было подчеркнуто, что на Mac с M1 можно будет запускать приложения для iPhone и iPad

ОС macOS Big Sur

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