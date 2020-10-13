Apple представила новую линейку iPhone 12

Компания Apple представила новый iPhone 12, который получил поддержку 5G-сетей. Всего было показано четыре устройства: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Max.

Об этом стало известно во время онлайн-презентации, текстовую версию которой вел OBOZREVATEL.

Глава Apple Тим Кук сообщил, что поддержка 5G будет у всей новой линейки iPhone. На презентации отметили, что смартфон получил новый цвет – синий.

Новый iPhone 12 получил плоские алюминиевые рамки и плоское стекло на фронтальной и тыльной панелях. OLED получил технологию Super Retina XDR и поддержку HDR10.

В iPhone 12 установили стекло Ceramic Shield, которое было разработано в сотрудничестве с Corning.

Внутри iPhone 12 стоит процессор A14 Bionic, что построен по 5 нанометровому технологическому процессу. Отмечается, что это первый в мире такой чип с 11,8 млрд транзисторов.

iPhone 12 получил сдвоенную камеру: 12-мегапиксельная широкоугольная и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная. Самое главное обновление – это диафрагма f/1.6 на основной камере. Кроме этого, ночной режим теперь работает в том числе и на фронтальной камере.

Новый смартфон с беспроводной зарядкой получил поддержку MagSafe – в корпус встроены магниты. Также были показаны оригинальные чехлы, которые помогут лучше примагнититься к зарядке.

iPhone 12 minі получил самый маленький экран – 5,4 дюйма, у просто iPhone 12 – 6,1. iPhone 12 Pro получил два новых цвета – золотой и синий. У iPhone 12 Pro диагональ выросла до 6,1 дюйма, у iPhone 12 Pro Max – до 6,7 дюймов.

Цена iPhone 12 mini в США стартует с $699 в США, а iPhone 12 – с $799. Цена iPhone 12 Pro, начинается с $999, но теперь в базе будет 128 ГБ памяти. Предзаказ в США стартует 16 октября. iPhone 12 Pro Max будет стартовать с $1099 за те же 128 ГБ, но в продажу поступит позже – 6 ноября.

Новость обновляется...