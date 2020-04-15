Apple представила бюджетный iPhone SE. Фото и видео

Компания Apple представила новую версию телефона iPhone SE.

Всю информацию, фото и видео компания разместила на своем официальном сайте. Отмечается, что новинка будет стоить всего $399 (10 800 грн).

iPhone SE второго поколения имеет 4,7-дюймовый экран и физическую кнопку "Домой" со сканером отпечатков пальцев TouchID.

iPhone SE apple.com

У телефона сзади есть только одна 12-мегапиксельная камера, но Apple заявляет, что она способна создавать фотографии с эффектом глубины, используя портретный режим, так же, как его многообъективные братья и сестры.

Также основная камера iPhone SE поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые появилась в iPhone XS, и съемку видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

iPhone SE apple.com

В отличии от своего предшественника, который вышел в 2016 году, новый iPhone SE был модернизирован с помощью чипа A13 Bionic - того же, что и в нынешних флагманских моделях Apple iPhone 11.

Однако, телефон не имеет функции разблокировки экрана лицом, как у более дорогих iPhone. Но, корпус его сделан из алюминия и защищен от влаги и пыли.

Выпускаться iPhone SE будет в трех цветах – черном, белом и красном. Для предварительного заказа будет доступен в США уже с 17 апреля.

iPhone SE apple.com

iPhone SE apple.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американская компания Apple начала производить защитные маски от коронавируса для медицинских работников.