Главная Новости
15 апреля • обновлено в 19:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости техники и технологии

Apple представила бюджетный iPhone SE. Фото и Видео

1.4т
Читать материал на украинском

Компания Apple представила новую версию телефона iPhone SE.

Всю информацию, фото и видео компания разместила на своем официальном сайте. Отмечается, что новинка будет стоить всего $399 (10 800 грн).

iPhone SE второго поколения имеет 4,7-дюймовый экран и физическую кнопку "Домой" со сканером отпечатков пальцев TouchID.

iPhone SE

iPhone SE

apple.com

У телефона сзади есть только одна 12-мегапиксельная камера, но Apple заявляет, что она способна создавать фотографии с эффектом глубины, используя портретный режим, так же, как его многообъективные братья и сестры.

Также основная камера iPhone SE поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые появилась в iPhone XS, и съемку видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

iPhone SE

iPhone SE

apple.com

В отличии от своего предшественника, который вышел в 2016 году, новый iPhone SE был модернизирован с помощью чипа A13 Bionic - того же, что и в нынешних флагманских моделях Apple iPhone 11.

Однако, телефон не имеет функции разблокировки экрана лицом, как у более дорогих iPhone. Но, корпус его сделан из алюминия и защищен от влаги и пыли.

Выпускаться iPhone SE будет в трех цветах – черном, белом и красном. Для предварительного заказа будет доступен в США уже с 17 апреля.

iPhone SE

iPhone SE

apple.com

iPhone SE

iPhone SE

apple.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американская компания Apple начала производить защитные маски от коронавируса для медицинских работников.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
США
Теги
мобильный телефон iPhone
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Технологии

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги