В сети запустили антирекламу корпорации Apple, которая признала незаконно аннексированный Крым частью России.

Ролик с осуждением подыгрывания компании авторитаризму в РФ и Китае появился на YouTube-канале "NewsFromUkraine" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Автор создал видеоряд из веселых картинок и кадров насилия во время протестов. На фоне жизнерадостной музыки прозвучали обвинения в сторону Apple.

Apple устроили травлю из-за поддержки агрессии России

"Меняем реальность. Разрушаем границы морали. Поклоняемся деньгам. Наши новые ценности – лучше, чем когда-либо. Нарушения прав человека? Военная агрессия против других стран? Нам пох*й. Единственное, что нас интересует – деньги. Если вы диктатор или военный преступник и имеете кучу денег, мы вас никогда не разочаруем. Мы всегда закроем глаза на ваши преступления ради собственной выгоды. Если вы начнете войну и аннексируете чужую территорию – мы обозначим ее как вашу в наших приложениях", – прозвучало в ролике.

Также автор напомнил о том, что Apple удалила из App Store приложение HKmap.live, с помощью которого протестующие в Гонконге определяли местоположение полиции. "Если протестующие досаждают вашему авторитарному режиму – мы просто удалим приложения, которые помогают протестующим. Потому что мы разделяем ваши ценности. Apple – поддерживаем диктатуры", – резюмировали в антирекламе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Apple решение назвать Крым российским аргументировали тем, что компания не хотела сталкиваться с претензиями Москвы.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко жестко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую.

Российский журналист Александр Кушнарь заявил, что официальные власти США, где находятся главные офисы компаний-гигантов Google, Facebook и Apple, должны запретить им "признавать" аннексию Крыма, работая на территории России, и принимать ее точку зрения на военные преступления в мире.

В Apple оправдались за скандал с "российским" Крымом, заявив, что указали на своих картах оккупированный полуостров как часть России только для пользователей из РФ.

В сети запустили флешмоб #CrimeaIsUkraine.

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