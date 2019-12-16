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17 декабря • обновлено в 00:39
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"Нам пох*й, закроем глаза": Apple устроили травлю из-за поддержки агрессии России. Видео

2.4т
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В сети запустили антирекламу корпорации Apple, которая признала незаконно аннексированный Крым частью России.

Ролик с осуждением подыгрывания компании авторитаризму в РФ и Китае появился на YouTube-канале "NewsFromUkraine" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Автор создал видеоряд из веселых картинок и кадров насилия во время протестов. На фоне жизнерадостной музыки прозвучали обвинения в сторону Apple.

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Apple устроили травлю из-за поддержки агрессии России

Apple устроили травлю из-за поддержки агрессии России

"Меняем реальность. Разрушаем границы морали. Поклоняемся деньгам. Наши новые ценности – лучше, чем когда-либо. Нарушения прав человека? Военная агрессия против других стран? Нам пох*й. Единственное, что нас интересует – деньги. Если вы диктатор или военный преступник и имеете кучу денег, мы вас никогда не разочаруем. Мы всегда закроем глаза на ваши преступления ради собственной выгоды. Если вы начнете войну и аннексируете чужую территорию – мы обозначим ее как вашу в наших приложениях", – прозвучало в ролике.

Также автор напомнил о том, что Apple удалила из App Store приложение HKmap.live, с помощью которого протестующие в Гонконге определяли местоположение полиции. "Если протестующие досаждают вашему авторитарному режиму – мы просто удалим приложения, которые помогают протестующим. Потому что мы разделяем ваши ценности. Apple – поддерживаем диктатуры", – резюмировали в антирекламе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Apple решение назвать Крым российским аргументировали тем, что компания не хотела сталкиваться с претензиями Москвы.

  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко жестко отреагировал на решение компании Apple сменить территориальную принадлежность незаконно аннексированного Крыма на российскую.

  • Российский журналист Александр Кушнарь заявил, что официальные власти США, где находятся главные офисы компаний-гигантов Google, Facebook и Apple, должны запретить им "признавать" аннексию Крыма, работая на территории России, и принимать ее точку зрения на военные преступления в мире.

  • В Apple оправдались за скандал с "российским" Крымом, заявив, что указали на своих картах оккупированный полуостров как часть России только для пользователей из РФ.

  • В сети запустили флешмоб #CrimeaIsUkraine.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Тег
Apple
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"на YouTube-канале "NewsFromUkraine" 100 просмотров хоть набрали, травильщики? )))
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Видимо российский Крым является более выгодным рынком чем вся Украина.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Представляю, как те расстроились.
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