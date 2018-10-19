Apple покажет новые MacBook и iPad: СМИ узнали дату презентации

Американская компания Apple представит обновленные модели iPad и MacBook на выставке в Нью-Йорке 30 октября.

Такую информацию обнародовал канал CNBC. По данным журналистов, новые iPad будут по дизайну и функционалу похожи на iPhone X. Это означает, что у гаджета больше не будет кнопки "домой", но его оснастят камерой распознавания лица Face ID.

Также ожидается обновления для компьютеров MacBook. В частности, MacBook Air может получить новый экран.

Как сообщал OBOZREVATEL,12 сентября, в 20:00 по киевскому времени компания Apple представила линейку новой продукции. Презентация новинок традиционно стала одним из самых обсуждаемых событий 2018 года в мире технологий.

Кроме iPhone XS, появился iPhone XS MAX с дисплеем 6,5 дюйма.