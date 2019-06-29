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Apple показала в своей новой рекламе Киев: опубликовано видео

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Корпорация Apple выпустила новый рекламный ролик, посвященный беспроводным наушникам AirPods. Видео сняли в Киеве.

Так, по сюжету, герой прыгает по городу на батутах. Трюки исполнил профессиональный акробат, пишет AIN. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Продакшн вела британская Pulse Studio. Также в работе участвовала украинская студия Radioaktive Film — ранее она сотрудничала с Apple над роликом про Apple Watch.

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Кадр из ролика

Кадр из ролика

Уличные сцены и заключительные кадры снимали в Киеве. Декорации города построили в авиационном ангаре. Пол разместили на высоте двух метров — в него и встраивали батуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Apple сняла рекламу умных часов Apple Watch 3 серии на Центральном железнодорожном вокзале и в метро Киева.

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Место
УкраинаКиев
Тег
Apple
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Чувак в ролике под плюхами)))) тонкий намёк, мол продукция от огрызка штырит так конкретно)))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
И мы Хымко люды!
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