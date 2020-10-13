Apple показала новые iPhone 12 minі и iPhone 12 Pro

Компания Apple представила новые смартфоны в своей линейке – iPhone 12 minі, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Об этом стало известно во время онлайн-презентации, текстовую версию которой вел OBOZREVATEL.

iPhone 12 minі получил самый маленький экран – 5,4 дюйма. iPhone 12 Pro получил два новых цвета – золотой и синий. У iPhone 12 Pro диагональ выросла до 6,1 дюйма, у iPhone 12 Pro Max – до 6,7 дюймов.

Основные изменения коснулись камер. У младших моделей их две, у флагманов – три. iPhone 12 и мини-версию оснастили двумя камерами – сверх­широко­угольная и широкоугольная. Флагманы еще получили сканер LiDAR для портретов в ночном режиме и дополненной реальности нового уровня.

Цена iPhone 12 mini в США стартует с $699 в США, а iPhone 12 – с $799. Цена iPhone 12 Pro, начинается с $999, но теперь в базе будет 128 ГБ памяти. Предзаказ в США стартует 16 октября.

iPhone 12 Pro Max будет стартовать с $1099 за те же 128 ГБ, но в продажу поступит позже – 6 ноября.

Цена на iPhone 12 Pro

Цена на iPhone 12 Pro Max

Описание iPhone 12

Цены на Цена на iPhone 12

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple 15 сентября официально представила смарт-часы Apple Watch нового поколения.