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Apple оштрафовали на миллионы: названа причина

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Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на €10 млн за умышленное замедление старых устройств и плохое информирование клиентов.

Об этом этидомило издание The Guardian. Под штраф за аналогичные причины попала и компания Samsung, но он оказался вдвое меньше.

Обе компании оштрафовали на €5 млн за замедление рабочего состояния смартфонов. Apple же получила дополнительный штраф в €5 млн за то, что не смогла рассказать клиентам, как поддерживать или заменять батареи в iPhone.

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Как сообщили в итальянской антимонопольной службе, после обновлений операционных систем на устройствах Samsung и Apple появились "серьезные проблемы и снижение производительности смартфонов вело к ускорению их замены". Обе компании не предоставляли данных о влиянии нового программного обеспечения на модели. Также они не сообщили, как вернуть былую производительность устройств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Apple раскрыли один из важных секретов iPhone.

Объекты
AppleSamsung
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