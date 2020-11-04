Apple объявила дату еще одной презентации: какие новинки покажут

Apple объявила, что во вторник, 10 ноября, пройдет презентация новых продуктов компании.

Как сообщает пресс-служба, темой презентации станет фраза "One more thing" (Еще кое-что).

В Apple не сообщили, что именно будет показано, однако по утечкам в сети уже стало известно о презентации компьютеров Mac на собственных процессорах ARM. Ранее "яблочная" компания использовала чипы от Intel.

Кроме того, инсайдеры писали, что будут показаны умные трекинговые маячки AirTag. Такое устройство позволит найти по карте потерянный предмет (например, ключи или кошелек).

Также ожидается появление новых накладных наушников AirPods Studio и новых версий обычных AirPods.

Помимо этого Apple может объявить дату полноценного релиза ОС macOS 11 Big Sur, которая была представлена еще на WWDC и с июня находится в бета-тестировании.

Как сообщал OBOZREVATEL: