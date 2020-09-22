Apple научит Siri на iPhone понимать украинский язык

Компания Apple готовится научить голосовой помощник Siri, который установлен в iPhone и других устройствах, понимать украинский язык.

Как сообщает пресс-служба "яблочной" корпорации, на сайте появилась вакансия аналитика аннотаций (Annotation Analyst), который владеет украинским языком.

"Как аналитик аннотаций, вы будете слушать и расшифровывать аудиофайлы, а также оценивать реакцию Siri и использование ею языка клиентов, которые согласились на участие в программе оценки. Вы будете использовать свои языковые и культурные знания, а также аналитические навыки, чтобы оценивать ответы на соответствие рекомендациям. Мы ищем кандидатов, которые свободно владеют украинским языком", – сообщили в Apple.

Для потенциальных кандидатов выдвинут ряд требований, такие как свободное владение английским и украинским языками с отличным пониманием, грамматикой и навыками вычитки. Кроме того аналитик должен различать украинский диалект в разных областях и территориях Украины.

Добавим, что будущий сотрудник Apple будет работать в европейском представительстве компании в городе Корк, Ирландия.

Вакансия на сайте Apple Скриншот

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