Apple проводит презентацию: все подробности о новинках с фото и видео. Онлайн-трансляция

Во вторник, 10 ноября, началась презентация Apple, где компания, вероятно, покажет новые модели MacBook на собственных процессорах ARM.

Темой презентации стала фраза "One more thing" (Еще кое-что). Ожидается, что "яблочный" ноутбук впервые будет построен на базе SoC Apple Silicon, которая может в итоге получить название Apple A14X Bionic.

Предварительно известно, что Apple покажет MacBook Air и два MacBook Pro, с диагональю экрана в 13 и 16 дюймов. При этом не стоит ожидать презентации новых iMac, Mac mini, iMac Pro или же Mac Pro.

Презентация Apple Apple

Также в своей онлайн-презентации Apple может представить новые беспроводные наушники AirPods. Еще "яблочники" могут показать более профессиональную версию наушников AirPods Studio.

Кроме того, есть вероятность презентации трекинговых маячков AirTag, которые предназначены для отслеживания различных вещей и их поиска по карте.

Добавим, что презентация ведется на на официальном YouTube-канале Apple.

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