Apple начала массово отключать iPhone и iPad от интернета

Владельцев iPhone и iPad с понедельника, 4 ноября, начали отключать от сети интернет. Касается это тех телефонов, на которые не успели установить новейшее программное обеспечение.

Об этом сообщает CNN. Речь идет о гаджетах, которые были выпущены до 2012 года. В них встроены особенные GPS-модули, перезагружать которые нужно каждые 19 лет.

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В противном случае может случиться сбой, который заблокирует доступ к интернету. Перестать работать могут AppStore, iCloud, а также электронная почта и поиск сайтов.

Проблемы будут у владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2. До 4 ноября владельцы гаджетов должны были установить обеспечение 10.3.4 или 9.3.6. Теперь же потребуется подключать устройства к компьютеру и обновлять их вручную.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее владельцы смартфонов iPhone 5 от компании Apple, выпущенных еще в 2012 году, пожаловались на то, что система их гаджетов настоятельно рекомендует установить обновление iOS 10.3.4.

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