Конкуренты Apple и Google объединились для борьбы с COVID-19: в чем суть

Компании Apple и Google начали совместную работу над технологией, которая позволит пользователям отслеживать возможные контакты с больными COVID-19.

Об этом сообщает The Verge.

В отличие от GPS, приложение не будет отслеживать физическое местоположение людей. Оно будет принимать сигналы соседних телефонов с 5-минутными интервалами и сохранять связи между ними в базе данных.

Экономическая правда

Если один человек заразился коронавирусом, он сможет сообщить приложению об этом и программа уведомит других людей, чьи телефоны находились на близком расстоянии в предыдущие дни.

Система также предпринимает меры для предотвращения идентификации людей даже после того, как они поделились своими данными. Приложение отправляет информацию в виде анонимного ключа, а не статической идентификации.

Apple и Google представят приложение для iOS и Android в середине мая. Изначально пользователям будет необходимо загружать приложение для участия в отслеживании контактов, но в дальнейшем компании будут работать над внедрением программы в базовую операционную систему.

Apple и Google все еще обсуждают с органами здравоохранения и другими заинтересованными сторонами детали запуска системы.