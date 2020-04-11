Главная Новости
11 апреля • обновлено в 17:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости техники и технологии

Конкуренты Apple и Google объединились для борьбы с COVID-19: в чем суть

1.7т
Читать материал на украинском

Компании Apple и Google начали совместную работу над технологией, которая позволит пользователям отслеживать возможные контакты с больными COVID-19.

Об этом сообщает The Verge.

В отличие от GPS, приложение не будет отслеживать физическое местоположение людей. Оно будет принимать сигналы соседних телефонов с 5-минутными интервалами и сохранять связи между ними в базе данных.

Конкуренты Apple и Google объединились для борьбы с COVID-19: в чем суть

Экономическая правда

Если один человек заразился коронавирусом, он сможет сообщить приложению об этом и программа уведомит других людей, чьи телефоны находились на близком расстоянии в предыдущие дни.

Система также предпринимает меры для предотвращения идентификации людей даже после того, как они поделились своими данными. Приложение отправляет информацию в виде анонимного ключа, а не статической идентификации.

Apple и Google представят приложение для iOS и Android в середине мая. Изначально пользователям будет необходимо загружать приложение для участия в отслеживании контактов, но в дальнейшем компании будут работать над внедрением программы в базовую операционную систему.

Apple и Google все еще обсуждают с органами здравоохранения и другими заинтересованными сторонами детали запуска системы.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Источник
Источник: epravda.com.ua
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Технологии

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

  • В мире заболели 1,7 миллиона человек, погибли – более 103 тысяч

  • В Израиле заявили о создании вакцины от COVID-19. Будет готова через 90 дней

  • У людей, переболевших коронавирусом без симптомов, выявлена патология

  • Как коронавирус передается в супермаркете: наглядное видео

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги