Apple готовит выпуск новых устройств: что известно

Компания Apple готовит выпуск обновленной линейки наушников AirPods на 2021 год.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники, "яблочная" корпорация создает недорогие AirPods и полностью новые AirPods Pro.

Отмечается, что также Apple готовит обновление для простых AirPods. Внешне они будут похожи на нынешнюю Pro-версию – с такой же короткой ножкой и сменными амбушюрами. Однако третье поколение беспроводных наушников должно получить больше время автономной работы. Но активное шумоподавление будет доступно только в более дорогой версии устройства.

Кроме того, новые AirPods Pro должны стать более компактными. Вероятно, наушники лишатся ножки, а сам корпус получит более округлую форму.

Инсайдеры добавили, что Apple все же наладила выпуск накладных наушников AirPods Studio, выпуск которых откладывался еще с 2018 года. Презентация AirPods Studio ожидается на мероприятии в ноябре вместе с первым ноутбуком компании на ARM-процессоре. Но в продажу новые наушники поступят лишь концу года или уже в начале следующего.

Как сообщал OBOZREVATEL: