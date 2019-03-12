Apple готовит революцию в iPhone: что известно

Новый iPhone от компании Apple, который покажут осенью 2019 года, получит ряд инноваций.

Об этом сообщают источники издания Business Insider. Отмечается, что смартфон получит тройную основную камеру. Третий глазок камеры должен расширить поле обзора и улучшит качество фото при зуммировании.

Кроме того, новые камеры позволят делать 3D-фото. Также возможно появление доработанной системы Face ID.

При этом размер гаджета останется прежним. Не исключается, что Apple использует OLED-экраны для всех трех моделей iPhone 2019 года, включая самый доступный.

Ожидается, что новые iPhone будут поставляться с тем же 5-ваттным зарядным блоком. А быструю зарядку на 18-ватт придется докупить отдельно.

Между тем, по прогнозам аналитиков, все три новых iPhone будут поддерживать двустороннюю зарядку, то есть смогут заряжать другие устройства.

Также в числе интересных, но спорных слухов - отказ Apple от зарядки через разъем Lightning и замена его на USB-C.

iPhone

Как сообщал OBOZREVATEL, назван лучший в мире смартфон.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!