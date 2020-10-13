Apple готовит презентацию новинок: что известно об iPhone 12

Во вторник, 13 октября, состоится презентация Apple, где вероятно покажут новые iPhone 12. Предположительно новый "яблочный" смартфон получит цифровую камеру с 30-кратным увеличением, которая будет в три раза мощнее предыдущих моделей.

Согласно инсайдерским данным, предварительные заказы на iPhone 12 будут доступны с 16 октября. Другие источники говорят, что заказы на самые дорогие модели начнутся лишь в ноябре, пишет Daily Mail.

По данным из сети, на презентации могут показать сразу четыре устройства: iPhone 12 Mini с 5,4-дюймовым дисплеем, стоимость которого начинается от 699 долларов. Средний iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном по цене 799 долларов. Далее идут iPhone 12 Pro – 999 долларов и iPhone 12 Pro Max – 1099 долларов.

Предположительный вид iPhone 12

Добавим, что ранее Apple сообщила, что темой презентации станет лозунг Hi, Speed ("Привет, скорость"). Так что многие пользователи ожидают, что iPhone 12 получит возможность подключения к сетям 5G.

Отмечается, что iPhone 12 может получит различные объемы памяти – от 64 до 512 ГБ в самом дорогом iPhone 12 Pro Max.

Первыми кто получит по предварительному заказу новые iPhone 12, будут жители США и Канады.

Презентация Apple начнется в 20:00 по киевскому времени (13:00 в США).

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple на презентации 13 октября, кроме новых iPhone, может показать наушники AirPods Studio и колонку HomePod второго поколения.

Также названы возможные минусы нового iPhone 12.