Apple готовит к выпуску дешевую версию iPhone 12: названа цена

Компания Apple возможно в начале 2021 года выпустит более доступную версию нового iPhone 12, который покажут уже этой осенью.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков компании Wedbush Securities. Обновленная версия смартфона будет рассчитана на работу исключительно в 4G/LTE сетях.

По прогнозу экспертов, "дешевый" iPhone 12 выйдет в феврале 2021 года. Такое устройство не получит поддержку 5G-сетей, поэтому будет немного дешевле. Предварительно, цена за такой iPhone 12 будет около 800 долларов.

При этом, какие еще будут отличия от основной версии такого iPhone 12 аналитики не сообщили.

Напомним, что Apple в 2020 году впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone. Самое ожидаемое событие в мире технологий не состоится в сентябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото, на которых возможно показаны чехлы для нового iPhone 12.