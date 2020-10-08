Apple анонсировала презентацию: что еще покажут, кроме iPhone

Компания Apple на презентации 13 октября, кроме новых iPhone, может показать наушники AirPods Studio и колонку HomePod второго поколения.

Об этом говорят инсайдеры, ссылаясь на то, что из официального онлайн-магазина Apple пропали наушники и умные колонки сторонних производителей, передает 4PDA.

Отмечается, что "яблочная" компания уже прекратила продажи аксессуаров Bose, Logitech и Sonos. Эксперты пояснили, что похожая ситуация была с выходом Apple Watch в 2014 году, когда Apple отказалась от продаж носимых устройств Fitbit.

Возможные новые наушники и колонка от Apple

Напомним, что Apple во вторник, 13 октября, устроит презентацию, где, вероятно, покажет новые iPhone.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Apple презентовала свои новинки. Компания показала новые смарт-часы, планшеты, а также объявила о запуске новых сервисов.

Также Apple предоставила новую мобильную операционную систему iOS 14, которая обновится на "яблочных" устройствах.