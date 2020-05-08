Антивирус на смартфон: эксперты рассказали, как защитить телефон

На смартфоны под управление операционной системы iOS (iPhone) и Android желательно устанавливать антивирус.

Эксперты отметили, что антивирус действует как сеть, защищающая даже самых осторожных и продвинутых пользователей, передает RG.

Антивирусы проверяют безопасность Wi-Fi сети, помогают защищать фотографии, чистить почту от спама, использовать расширенные функции защиты от кражи устройства и прочее.

Нужно ли устанавливать на смартфон антивирус

В основном вирусы попадают на устройство через скачиваемые приложения. В этом плане Android более уязвимая ОС. Ведь скачать приложения можно не только в официальном магазине Google Play.

Одной из угроз для телефона является фишинг – вид интернет-мошенничества, при помощи которого злоумышленники получают доступ к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям. Аферисты зачастую массово рассылают электронные письма от имени известных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей.

Эксперты по безопасности предупреждают, что нельзя переходить по ссылкам от незнакомых людей в SMS и мессенджерах. Никогда не стоит подтверждать запросы на установку сторонних программ на ваш смартфон. Загрузку приложений нужно осуществлять только из Google Play и App Store.

Защита смартфона

К тому же лучше защитить свой телефон пинкодом со случайным набором цифр (не день рождения или номер паспорта). Тогда злоумышленникам будет сложнее получить физический доступ к смартфону.

Также современные телефоны можно защитить при помощи биометрических механизмов аутентификации (отпечаток пальца, голос, лицо).

Как сообщал OBOZREVATEL, на Android появился бессмертный вирус-убийца.