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Аналогов нет на Земле: на Марсе засняли скоростной феномен. Уникальные фото

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На Марсе зафиксированы процессы, аналогов которым нет на Земле. К ним относят относительно быстрое перемещение песчаных дюн в условиях разреженной атмосферы.

Как сообщает Science Alert, процессы обнаружили ученые Аризонского университета (США).

Исследователи проследили за изменениями 54 дюнных полей, охватывающих 495 отдельных дюн высотой от 2 до 120 метров. Для этого они проанализировали снимки, сделанные камерой HiRISE на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter в течение двух-пяти марсианских лет.

Песчаные дюны на Марсе

Песчаные дюны на Марсе

Science Alert

Песчаные дюны на Марсе

Песчаные дюны на Марсе

Science Alert

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Оказалось, что средняя скорость миграции дюн в форме полумесяца составила всего полметра в год, что примерно в 50 раз медленнее, чем у самых быстрых дюн на Земле. Однако в некоторых местах движение было наиболее быстрым: в Большом Сирте, горной цепи Hellespontus Montes и приполярных песчаных массивах Олимпия и Abalos Undae. Эти районы характеризуются резкими топографическими границами и температурными градиентами. На Земле на скорость дюн влияют совершенно другие факторы. Например, грунтовые воды у поверхности и растительный покров замедляют движение песка.

Еще одной марсианской особенностью, встречающейся реже, были песчаные равнины с высоким альбедо. Они отражают много солнечного света, нагревают воздух и создают конвекционные потоки, перемещающие песок.

Песчаные дюны на Марсе

Песчаные дюны на Марсе

Science Alert

Песчаные дюны на Марсе

Песчаные дюны на Марсе

Science Alert

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее снимок NASA вызвал ажиотаж предположением о жизни на красной планете.

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МарсNASA
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Макарский Александр
Макарский Александр
Це протукры литали на марс а потим создали гидность и незалежность
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