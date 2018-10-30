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Amazon подвинули: названы самые дорогие компании мира

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Компания Microsoft обогнала Amazon по капитализации и заняла второе место в рейтинге.

Первенство осталось за американской компанией Apple, сообщило издание Reuters.

Компания Amazon еще два месяца назад была второй в рейтинге с капитализацией в 1 триллион долларов. Однако после публикации квартального отчета акции компании упали на 7%. Стоимость Amazon снизилась на 65 млрд долларов - до 805 млрд долларов.

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Поэтому на второе место вышла Microsoft. После квартального отчета ее акции тоже стали дешевле, но всего на 1,1%. В результате рыночная стоимость Microsoft составляет 823 млрд долларов.

Apple же сохранит свое положение как минимум до первого ноября, дня публикации квартального отчета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple оштрафовали на миллионы долларов.

Место
США
Объекты
AmazonAppleMicrosoft
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