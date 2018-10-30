Amazon подвинули: названы самые дорогие компании мира

Компания Microsoft обогнала Amazon по капитализации и заняла второе место в рейтинге.

Первенство осталось за американской компанией Apple, сообщило издание Reuters.

Компания Amazon еще два месяца назад была второй в рейтинге с капитализацией в 1 триллион долларов. Однако после публикации квартального отчета акции компании упали на 7%. Стоимость Amazon снизилась на 65 млрд долларов - до 805 млрд долларов.

Поэтому на второе место вышла Microsoft. После квартального отчета ее акции тоже стали дешевле, но всего на 1,1%. В результате рыночная стоимость Microsoft составляет 823 млрд долларов.

Apple же сохранит свое положение как минимум до первого ноября, дня публикации квартального отчета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple оштрафовали на миллионы долларов.