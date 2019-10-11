Алена Дегрик Шевцова рассказала о перспективах запуска Revolut в Украине в 2020 году

Пару недель назад стало известно, что один из самых успешных европейских fintech-стартапов — мобильный банк Revolut — планирует зайти в Украину в 2020 году.

Многие fintech-эксперты уже успели выразить свою позицию на этот счет. Алена Дегрик Шевцова считает, что "Революту" и остальным придется изрядно постараться, чтобы зайти в Украину и "выбить" аудиторию у конкурентов, называя три главных причины такого мнения. Об этом сообщает UA NEWS.

В первую очередь, дело в высоком уровне финансового рынка в Украине. Сам мобильный банкинг в Украине появился в одно время с США, Великобританией и остальными лидерами и по уровню проникновения сейчас, как минимум, не отстает от них, а порой и находится впереди.

"Небанковские fintech-проекты также преуспели по набору несколькомиллионной аудитории за 10 лет активного развития. Основные платежные привычки — пополнение мобильного, оплата коммуналки, карточные переводы — давно переехали из касс в онлайн. Это такая очевидная история, что создание нового сервиса на эту тему не имеет смысла — настолько высоким будет порог входа", — говорит Алена Дегрик Шевцова.

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