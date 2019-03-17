"Актуально для Украины": представлен уникальный летающий автомобиль

Нидерландская компании PAL-V анонсировала первый в мире летающий автомобиль-трансформер Liberty Pioneer, который вскоре поступит в продажу.

Как сказано в официальном заявлении производителя, трехколесный гироплан, кузов-фюзеляж которого сделан из сочетания карбона и авиационного алюминия, вмещает двух пассажиров и может трансформироваться из наземного транспортного средства в летающий аппарат за 10 минут.

Чудо-автомобиль имеет два двигателя: для езды и полетов. На трассе машина развивает максимальную скорость 160 км/ч, в режиме полета — 180 км/ч.

Liberty Pioneer pal-v.com

При этом, трасформер полностью адаптирован к городским условиям и не нуждается в дополнительной инфраструктуре. Припарковать его можно в любом гараже, а заправится – на традиционной АЗС, так как в качестве топлива используется 95-й либо 98-й бензин, а также этанол E10.

pal-v.com

pal-v.com

pal-v.com

Для взлета понадобится небольшая ровная поверхность размерами 200 на 20 метров. Для посадки же достаточно любого ровного участка длиною 30 м.

pal-v.com

pal-v.com

pal-v.com

pal-v.com

pal-v.com

Отмечается, что стоимость первого летающего автомобиля – 300 тысяч долларов, а для его управления владельцу нужны водительские права и лицензия пилота.

pal-v.com

Как отметила в Facebook эксперт по системному развитию бизнеса Ирена Брык, характеристики новинки бы идеально подошли для украинских дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дубае презентовали "летающий автомобиль" с сенсорным управлением.

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