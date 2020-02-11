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11 февраля • обновлено в 17:20
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Airbus представил прототип нового "зеленого" самолета. Фото, видео

1.2т
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Европейский авиастроительный концерн Airbus представил двухметровый прототип модели пассажирского самолета, которая выполнена по схеме "смешанное крыло".

Она получила название Maveric (модель летательного аппарата для валидации и экспериментирования в области инновационного робастного управления). Об этом сообщает N+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что особая конструкция крыльев и фюзеляжа будущего авиалайнера поможет на 20% снизить расход топлива и вместить больше пассажиров.

Airbus представил прототип нового "зеленого" самолета

Airbus представил прототип нового "зеленого" самолета

При этом представлена была лишь экспериментальная модель с дистанционным управлением. С ее помощью Airbus тестирует аэродинамику и возможности новой конструкции самолетов, в которой объединены пассажирский салон, крыло и топливные отсеки.

Модель самолета Maveric

Модель самолета Maveric

airbus.com

По словам представителей авиаконцерна, подобная конструкция поможет снизить расход топлива на 20% по сравнению с существующими узкофлюзеляжными самолетами, позволит экспериментировать с типами двигателей, а также снизить шум на борту.

В свою очередь коммерческая версия самолета со "смешанным крылом" позволит улучшить качество обслуживания пассажиров: например, увеличится пространство для ног и проходы между креслами.

Модель самолета Maveric

Модель самолета Maveric

airbus.com

Примечательно, что разработка Maveric началась в 2017 году, а первые испытания прошли в июне 2019-го во Франции и продолжатся во второй половине 2020 года.

Модель самолета Maveric

Модель самолета Maveric

airbus.com

Однако сроки начала эксплуатации авиалайнера со "смешанным крылом" в Airbus пока не называют. Сейчас компания разрабатывает кабину и работает над интеграцией самолета в аэропорты.

Модель самолета Maveric

Модель самолета Maveric

airbus.com

Как сообщал OBOZREVATEL, американская корпорация Boeing презентовала самый длинный пассажирский самолет в мире – дальнемагистральный лайнер 777-9X.

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Автор
Дина Баронова
Место
Франция
Тег
самолет
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