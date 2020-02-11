Airbus представил прототип нового "зеленого" самолета. Фото, видео

Европейский авиастроительный концерн Airbus представил двухметровый прототип модели пассажирского самолета, которая выполнена по схеме "смешанное крыло".

Она получила название Maveric (модель летательного аппарата для валидации и экспериментирования в области инновационного робастного управления). Об этом сообщает N+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что особая конструкция крыльев и фюзеляжа будущего авиалайнера поможет на 20% снизить расход топлива и вместить больше пассажиров.

Airbus представил прототип нового "зеленого" самолета

При этом представлена была лишь экспериментальная модель с дистанционным управлением. С ее помощью Airbus тестирует аэродинамику и возможности новой конструкции самолетов, в которой объединены пассажирский салон, крыло и топливные отсеки.

Модель самолета Maveric airbus.com

По словам представителей авиаконцерна, подобная конструкция поможет снизить расход топлива на 20% по сравнению с существующими узкофлюзеляжными самолетами, позволит экспериментировать с типами двигателей, а также снизить шум на борту.

В свою очередь коммерческая версия самолета со "смешанным крылом" позволит улучшить качество обслуживания пассажиров: например, увеличится пространство для ног и проходы между креслами.

Модель самолета Maveric airbus.com

Примечательно, что разработка Maveric началась в 2017 году, а первые испытания прошли в июне 2019-го во Франции и продолжатся во второй половине 2020 года.

Модель самолета Maveric airbus.com

Однако сроки начала эксплуатации авиалайнера со "смешанным крылом" в Airbus пока не называют. Сейчас компания разрабатывает кабину и работает над интеграцией самолета в аэропорты.

Модель самолета Maveric airbus.com

Как сообщал OBOZREVATEL, американская корпорация Boeing презентовала самый длинный пассажирский самолет в мире – дальнемагистральный лайнер 777-9X.

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