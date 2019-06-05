"Целые страны просто исчезнут": озвучен пугающий прогноз для мира и Украины

Процесс глобального потепления, повышение уровня мирового океана и изменения климата неизбежно приведет к появлению сотен миллионов климатических беженцев; десятки тысяч жителей Украины потеряют свое жилье.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучила руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив "Экодия" Анна Акерман. "Островные страны могут просто исчезнуть – они уйдут под воду", - подчеркнула она.

По ее словам, исследования, проводимые ведущими научными организациями мира, показывают, что количество климатических мигрантов в каждым годом будет увеличиваться. Так, по данным экспертов Мирового банка, до середины текущего столетия людей, которые будут вынуждены сменить место проживания из-за невыносимых природных условий, будет насчитываться порядка 250 миллионов.

"Преимущественно это жители достаточно бедных стран Африки и Азии. Они в первую очередь страдают от изменений климата. Уже сегодня они сталкиваются с недостатком воды, сложными условиями жизни", - пояснила эколог.

В этом контексте она напомнила о том, что 4 июня в Индии была зафиксирована рекордная температура - около 50 градусов Цельсия, "в Дели температура выше 40 градусов, люди просто не выдерживают", - сказала она.

Дом на воде, иллюстрация pikabu.ru

Эколог рассказала о том, что климатическая миграция связана не только с высокими температурами, но и с повышением уровня мирового океана и, как следствие, затоплением ряда территорий. Так, "островные страны могут просто исчезнуть – они уйдут под воду, и люди будут вынуждены куда-то переезжать", - сказала эколог.

По ее словам, эта проблема коснется и Украины. "Мы проводили исследования по возможным последствиям поднятия уровня моря от глобального потепления. Если человечество будет следовать наихудшему сценарию, то в Украине до конца столетия может быть более 70 тысяч климатических беженцев – людей, которые потеряют свои дома из-за того, что они просто окажутся под водой".

Как писал OBOZREVATEL, австралийский аналитический центр Breakthrough National Centre for Climate Restoration обнародовал отчет, согласно которого уже в середине текущего столетия человечество может достигнуть "точки невозврата", когда температура на планете повысится, как минимум, на 3 градуса. Это приведет к "социальному упадку и откровенному хаосу".

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