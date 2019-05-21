В Украине грядет "революция" с интернетом и связью: что изменится

Только в 2018 году в Украине запустили четвертое поколение технологий мобильной связи (4G), как операторы уже готовятся к внедрению 5G. Соответствующий указ накануне инаугурации нового президента подписал Петр Порошенко. Новый стандарт связи должен быть запущен в 2020 году.

Что даст украинцам связь нового поколения – читайте на OBOZREVATEL.

Что такое стандарт связи 5G

5G (fifth generation) — это пятое поколение технологий мобильной связи, которое приходит на смену 3G и 4G. Он должен обеспечить значительно более быструю передачу данных на телефон и с телефона, более широкое покрытие и более стабильную связь. В свою очередь это поможет получить доступ к мобильному интернету большему количеству устройств, без потери скорости передачи.

Главные характеристики и отличие от 4G

Главное преимущество 5G над 4G – это работа на более высокой скорости, а связано это с тем, что 5G будет поддерживать куда более широкий диапазон частот.

С точки зрения пиковых скоростей, 5G как минимум в 10 раз быстрее, чем 4G. Сейчас максимальная скорость связи редко превышает 100 Мб/с, в пятом поколении этот показатель достигнет 10 Гбит/с. Например, чтобы закачать на смартфон двухчасовой фильм в хорошем качестве, вам понадобится не более минуты.

Еще одна особенность нового поколения - это бесперебойность работы и нулевая задержка - до 1 миллисекунды, в сети 4G она составляет 10 миллисекунд. Это позволит передавать данные практически в реальном времени.

Смотрите видео по теме:

То есть то, что сейчас кажется быстрым при работе в интернете, будет казаться мгновенным.

Что это даст миру и Украине?

Благодаря бесперебойной и скоростной связи изменения ожидаются во многих сферах общественной жизни. 5G также станет толчком к развитию новых технологий и усовершенствованию старых.

Медицина

С помощью связи пятого поколения станет возможным проведение удаленных операций. Условно, врач-хирург сможет провести операцию пациенту из Украины находясь, например, в Израиле. В его распоряжении будет специальное оборудование, с помощью которых он сможет управлять необходимыми инструментами и присутствовать на операции онлайн.

Новые разработанные устройства с поддержкой 5G-сети смогут в реальном времени отслеживать физическое состояние своих носителей и связываться с врачами в случае чрезвычайных ситуаций или опасности здоровью.

Если у человека случился сердечный приступ, или же он попал в аварию, ваш врач оперативно получит информацию и отправит карету скорой помощи. Ваше месторасположения устройство также предоставит с высокой точностью.

Аграрная сфера

Благодаря 5G аграрии смогут в режиме реального времени удаленно управлять сельхозтехникой, узнавать о необходимости ее диагностики или получать данные о поломке.

Специальные чипы, закопанные в землю позволят и следить за состоянием почвы и посаженными культурами. Автоматизированные системы сами будут знать, когда лучше полить или удобрить почву.

Специальные датчики для скота будут отслеживать их местоположение, а также основные данные о здоровье в режиме реального времени. Даже подоить корову станет возможным онлайн, с помощью автоматических доильных машин, подключенных к 5G.

Это приведет к повышению прибыльности, эффективности и безопасности.

Технологии

В будущем 5G позволит развить эру беспилотных автомобилей. Получив связь пятого поколения машины будут гораздо быстрее и более четко реагировать на изменения дорожной ситуации, что снизит вероятность ДТП.

Новые технологии позволят беспилотным авто держать связь со светофорами, камерами, шлагбаумами. Мгновенно мониторить информацию об изменениях погоды, состоянии дорог или наличии пробок.

Управление дронами также выйдет на новый уровень. Сейчас дальность полета современных квадрокоптеров ограничена несколькими километрами, при использовании 5G она будет ограничиваться только емкостью аккумулятора. Дронами можно будет управлять в режиме реального времени при этом находясь в десятках километров от него. Аппараты бесперебойно смогут контактировать между собой, что также позволит наладить их массовое безопасное использование без участия человека.

С помощью квадрокоптеров можно будет, например, искать заблудившихся туристов в лесу или горах и оперативно доставить ему необходимые вещи и медикаменты, пока спасатели смогут до него добраться.

Умные дома

Из-за того, что 5G поможет получить доступ к мобильному интернету гораздо большему количеству устройств, чем это может предоставить связь нынешнего поколения, это поможет связать между собой всю технику, которая находится в вашем доме и даже за ее приделами.

Конечно, даже сейчас можно удаленно включить кондиционер или мультиварку, но это стоит дорого и имеет определенные ограничения. С 5G все станет дешевле и работать будет в разы быстрее. Встроенные чипы не только включат необходимую технику, отрегулируют комфортную температуру, нальют горячую ванну, но и будут следить за техническим состоянием ваших приборов, что предотвратит внезапные поломки и увеличит срок эксплуатации.

Новости За получившими российский паспорт будут следить в интернете

В общем, технология умного дома станет повседневной реальностью.

Развлечения

Связь пятого поколения создаст толчок для будущего виртуальной и дополненной реальности. Представьте, что вы сможете гулять по историческим развалинам в Риме, или посетить Лувр, или же пройтись по невероятно пейзажным местам Исландии или Новой Зеландии не выходя из дома.

Это все станет возможным благодаря связи 5G и VR-шлему. Вы не только сможете оказаться в любом уголке мира, но и смотреть концерты или футбол в формате виртуальной реальной реальности.

Стандарт 5G должен обеспечить следующие характеристики:

пиковая скорость загрузки данных на одну базовую станцию до 20Гб/с;

скорость загрузки данных до 100 Мб/c и выгрузки до 50 Мб/c для одного абонента;

возможность абонентскому устройству двигаться со скоростью до 500 км/ч между базовыми станциями;

возможность устройствам переключаться между режимом сбережения энергии и полностью рабочим за 10 мс;

задержки до 4 мс при благоприятных условиях, и до 1 мс – для специализированных соединений;

улучшенная эффективность использования радиочастотного спектра;

передача данных со скоростью 1 Гб/c в то же время для многих пользователей на одном этаже здания;

возможность работы до 1 млн устройств на 1 км.

ТСН

Что нужно для использования стандарта связи 5G

Когда в Украине в 2018 году вводился 4G, на рынке было предоставлено огромное количество телефонов, поддерживающих данный стандарт связи. Это естественно, так как украинцы получили доступ к 4G на 8 лет позже, чем, например, пользователи в Европе. Единственное, что определенному количеству абонентов пришлось менять старые "симки" на сим-карты с поддержкой 4G.

Пятое же поколение мобильной связи Украина планирует внедрить вместе с другими мировыми странами. А вместе с приходом нового стандарта производители мобильных телефонов начали выпуск гаджетов с поддержкой 5G. Но основные модели были представлены только в конце 2018 - начале 2019 гг.

Среди них: Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi Mix 3, Motorola Moto Z3, ZTE 5G, Sony Xperia XZ4, Huawei Mate Flex и другие. Что касается iPhone, то предварительно их телефоны с поддержкой 5G будут представлены в 2020 году.

Как видим, пока выбор довольно скудный, но некоторые производители просто выжидают, когда стандарт 5G заработает полноценно и появится возможность максимально устранить возможные баги.

Для использования сети нового поколения придется также менять сим-карту. В Украине их выпуск пока не стартовал.

Где уже используют 5G и когда будет в Украине

Связь пятого поколения уже стартовала в некоторых штатах США и крупных городах Южной Кореи. В тестовом режиме его запустили в Китае и Швейцарии. Но массовый запуск 5G ожидается в 2020 году. Своим указом Порошенко также утвердил запустить связь нового поколения в 2020 году.

Впрочем, у экспертов есть некие сомнения, что через год украинцы смогут массово использовать стандарт 5G. По их мнению, для полноценной работы связи следующего поколения Украине понадобится на несколько лет больше.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!