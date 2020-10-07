Названы 5 видов киберугроз, с которыми можно столкнуться в соцсетях

Практически каждый пользователь социальных сетей может стать жертвой мошенников — от уважаемых общественных деятелей и знаменитостей до известных брендов и обычных пользователей. Пользователи социальных сетей оставляют такую информацию, как сведения об устройствах, номера телефонов, IP-адреса, файлы cookie и много других данных. При использовании личной информации в Интернете нужно убедиться в безопасности соединения. Желательно использовать домашнюю, корпоративную или мобильную связь. При подключении к общедоступным сетям следует воспользоваться виртуальной частной сетью (VPN), которая позволит скрыть IP-адрес и обеспечит анонимность в сети.

Вот одни из наиболее распространенных методов, используемых мошенниками в социальных сетях: