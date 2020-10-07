Названы 5 видов киберугроз, с которыми можно столкнуться в соцсетях
Практически каждый пользователь социальных сетей может стать жертвой мошенников — от уважаемых общественных деятелей и знаменитостей до известных брендов и обычных пользователей. Пользователи социальных сетей оставляют такую информацию, как сведения об устройствах, номера телефонов, IP-адреса, файлы cookie и много других данных. При использовании личной информации в Интернете нужно убедиться в безопасности соединения. Желательно использовать домашнюю, корпоративную или мобильную связь. При подключении к общедоступным сетям следует воспользоваться виртуальной частной сетью (VPN), которая позволит скрыть IP-адрес и обеспечит анонимность в сети.
Вот одни из наиболее распространенных методов, используемых мошенниками в социальных сетях:
Социальная инженерия представляет собой психологическую манипуляцию людьми с целью получения конфиденциальной информации. Социальные сети позволяют злоумышленникам находить личную информацию, которая может быть использована для воздействия на лиц, имеющих доступ к секретной корпоративной информации.
Используя поддельные профили в социальных сетях, киберпреступники могут проводить атаки как в крупном масштабе (например, поддельные профили публичных лиц, используемые для распространения массового вредоносного ПО или фишинговых кампаний среди миллионов жертв), так и в более локальном масштабе. Эти атаки могут также проводиться против организаций с использованием поддельных профилей, имитирующих ключевых лиц данной организации.
Фишинговые атаки проводятся для кражи денег или конфиденциальной информации. Эта угроза является примером тактики социальной инженерии, при которой злоумышленники составляют текст так, чтобы подавить здравый смысл получателя и внушить ему страх. Чтобы избежать опасности или нежелательных последствий, жертве требуется перейти на вредоносный сайт или выполнить определенные действия.
Социальные сети часто используются для распространения вредоносных ссылок. Киберпреступники часто маскируют свои ссылки коротким URL-адресом, из-за чего пользователю сложно определить, что он указывает на вредоносный сайт. Перейдя по вредоносной ссылке, вы можете загрузить вредоносное ПО или вирус, которые могут помочь мошенникам получить доступ к вашим устройствам.
Кража личных данных затрагивает миллионы людей в год. Отсутствие знаний безопасности в сети и повышенное доверие пользователей к социальным сетям часто помогают мошенникам завладеть личной информацией.