385 лет назад появился утюг: как выглядели первые модели. Фото

10 февраля официально считается днем, когда официально в 1636 году появилось упоминание утюга в документах. Однако сам бытовой прибор был изобретен гораздо ранее.

OBOZREVATEL предлагает узнать историю создания утюга. Само слово происходит от древнетюркского словосочетания "утюк", что состоит из двух значений: "ут" – огонь, "юк" – положить.

По данным историков аналогом утюга пользовались еще в Древней Греции в IV веке до нашей эры. В то время выглаживал вещи предмет похож на горячий металлический прут или скалку. Еще ранее для глажки применяли специально обработанный нагретый камень. Также одежду разглаживали сковородой, нагретой на горячих углях, или рубелем.

Но впервые утюг в его более привычном виде создали 385 лет назад. Вес изделия было около 10 кг и нагревался он углями. Позже модель была облегчена и усовершенствована металлической трубкой, что подсоединялась к газовому баллону, а на крышке утюга был расположен насос.

Также в XIX веке была модель спиртовых утюгов, но они были мало популярны из-за дороговизны. Наиболее распространенными были нагревательные утюги — они ставились в печь и разогревались.

Первые утюги с электронагревом появился в конце XIX века. А в 1981 году фирма Tefal выпустила утюг с идеально гладкой гладильной поверхностью.

Добавим, что большая коллекция утюгов находится в историко-культурном комплексе "Замок Радомысль" в Житомирской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 63 года исполнилось со дня основания датской компании Lego, которая производит знаменитый на весь мир конструктор.