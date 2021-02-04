17 лет назад создали Facebook: интересные факты о соцсети

4 февраля 2004 года была запущена социальная сеть Facebook. Сперва соцсеть была доступна для студентов Гарвардского университета и ближайших вузов, а с 2006 года распространилась на всех пользователей в интернете.

OBOZREVATEL рассказал историю создания и интересные факты о создании крупнейшей соцсети в мире. Создателями Facebook являются Марк Цукерберг, Эдуард Саверин, Дастин Московиц и Крис Хьюз.

Порог в 1 млрд пользователей был преодолен 24 августа 2015 года. На данный момент Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира и насчитывает более 2,5 млрд активных пользователей в месяц.

Также корпорация приобрела такие популярные сервисы, как Instagram, WhatsApp, workplace (корпоративный мессенджер) и компанию Oculus VR.

В 2010 году вышел фильм "Социальная сеть" режиссера Дэвида Финчера, где показана история создания Facebook.

Марк Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером в мире.

Синий цвет Facebook выбран как основной из-за того, что Цукерберг плохо различает красные и зеленые цвета.

"Синий – самый насыщенный цвет для меня, я могу различить множество его оттенков", – говорил он в интервью американским СМИ.

Добавим, что шестнадцатеричный код цвета #3b5998 является оттенком синий. В модели цвета RGB #3b5998 составляет 23.14% красного, 34.9% зеленого и 59.61% синего. В цветовом пространстве HSL #3b5998 имеет оттенок 221 градусов, 44% насыщенность и 41% светлости. Этот цвет имеет приблизительную длину волны в 472.93 nm.

Facebook поддерживает более 70 языков мира, а изюминкой проекта являются пиратский и перевернутый языки.

Именно на Facebook впервые стали применять слово "Unfriend", что переводится, как "убрать из друзей".

С массовым распространением смартфонов в соцсеть начали заходить именно именно через мобильное приложение.

Facebook хранит около 300 петабайт пользовательских данных на своих серверах. В петабайте 1 миллион гигабайт.

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