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15 миллионов звезд: опубликовано самое большое фото из космоса

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Ученые при помощи телескопа "Хаббл" засняли третью по величине просматриваемую во Вселенной Галактику Треугольника.

Галактика Треугольника, также известная как Мессье 33 или NGC 598, является одной из самых отдаленных космических объектов, видимых невооруженным глазом, сообщает Нi-news.

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Полученное изображение оказалось гигантским. Для его создания склеили воедино 54 фотографии. В итоге получился снимок с разрешением 665 миллионов пикселей, которое в формате TIFF весит 1,67 ГБ.

В кадр вместилась не вся галактика, а только участок шириной 19 400 световых лет, содержащий в себе 10-15 миллионов звезд. Телескопу не удалось запечатлеть всю галактику из-за ее большого размера — 60 000 световых лет.

По словам ученых, Галактика Мессье 33 полна пыли и газов, из которых новые звезды образуются с бешеной скоростью.

Галактика Треугольник

Галактика Треугольник

spacetelescope.org

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что NASA объявили об историческом событии в космосе.

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