13 лет назад Apple показала первый iPhone: как он выглядел. Фото и видео
9 января 2007 года в США компания Apple показала iPhone первого поколения. Смартфон на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско представил сам Стив Джобс.
Представляя новое устройство Джобс сказал, что iPhone перевернет мир: "Я с нетерпением ждал этого в течение двух с половиной лет. Сегодня Apple собирается переизобрести телефон". OBOZREVATEL предлагает вспомнить, каким был первый "яблочный" смартфон.
В сравнении с нынешними моделями первый iPhone уже кажется миниатюрным устройством. Его масса составляла всего 135 грамм, а размеры: 115,5×61×11,6 мм.
Работал iPhone на базе корейского процессора Samsung S3C6400 ARM 620 MHz, оперативная память – 128 Мб. На выбор было предложено два варианта с внутренним хранилищем – 4 Гб, 8 Гб или 16 Гб. За программное обеспечение отвечала операционная система OS 3.1.3.
Инновацией гаджета стал сенсорный экран, который работал без стилуса. Технология получила название Multi Touch. iPhone был оснащен 3,5-дюймовой дисплеем с разрешением 320 х 480 пикселей.
Основная камера получила 2-мегапиксельное разрешение, фронтальной камеры не было. Встроенный аккумулятор позволял проработать в режиме ожидания более 10 дней.
На момент выхода iPhone стоил 499 долларов за базовую модификацию. Версия с удвоенным объемом постоянной памяти – 599 долларов.
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