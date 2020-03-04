Тонкие аккумуляторы, запахи и не только: какими будут телефоны через пять лет

Современные смартфоны совершенствуются с каждым годом. Уже сейчас можно предполагать, какими они будет спустя пять-десять лет.

OBOZREVATEL расскажет о том, какими телефонами мы будем пользоваться уже скоро.

Аккумулятор

Это составляющая смартфона, которая требует первоочередного вмешательства. Ожидается, что максимум через пять лет в обиходе появятся максимально тонкие аккумуляторы из графена.

Они позволят заряжать гаджеты буквально через несколько минут, к тому же смогут обеспечить большую автономность работы. Кроме того, аккумуляторы станут гибкими, что снизит вероятность механического повреждения устройства.

Память

И здесь на вооружение будет взят графен. Микросхемы на его основе максимально повысят емкость, например, в порядке вещей будет объем оперативной памяти от 1 до 3 Тб. Соответственно, увеличится скорость считывания и записи. Время ожидания новинки — 5-7 лет.

Дисплеи

Будущее за самовосстанавливающимися и гибкими экранами. За счет слоя из наночастиц их можно будет сворачивать или разворачивать, увеличивая площадь. Более того, защитный слой поможет с устранением мелких повреждений, царапин и трещин.

Появятся такие дисплеи через 6-8 лет. К тому времени в материал начнут практиковать добавление противовирусного или антибактериального элемента, ведь поверхность смартфона остается одной из самых грязных из всех поверхностей, которые окружают человека.

Датчики, связанные с интернетом вещей

Ближайшее будущее за синхронизацией смартфонов со всевозможными бытовыми приборами. Например, они смогут следить за наполнением холодильника. Искусственный интеллект будет сам предлагать владельцу меню ужина и варианты, что посмотреть вечером всей семьей.

Камеры

Их также будут постоянно совершенствовать. Появятся голографические изображения, которые поначалу будут транслировать на экране смартфона, а в перспективе на любой иной поверхности и даже в объеме.

Для этого понадобятся продвинутые технологии обработки и записи изображения. Время ожидания: 5 до 10 лет.

Средства отображения информации

Обычным делом станет проектор, встроенный в корпус смартфона. Он сможет воспроизводить объемное изображение. На это уйдет 7-17 лет. Однако полноценной заменой проектору смартфон все равно не станет.

Звук

Считается, что это элемент, требующий максимальной доработки. Пока совершенствуются только наушники, но пока практически ничего не делается для появления объемного звука без наушников, превращения в звуковую систему любой поверхности с помощью смартфона.

Такой функционал у гаджетов появится через 5-7 лет.

Запахи

В будущем смартфоны научатся передавать запахи на расстояние, так как сейчас можно отправить фото или видео.

Например, ароматы цветущего сада на снимке можно будет ощутить с помощью арома-картриджей. Со временем сигналы, направляемые в мозг, будут способствовать появлению определенных импульсов в зонах, ответственных за подобные ощущения. Время ожидания — 5-15 лет.

Внешний вид

Появится возможность персонально настраивать габариты и вес гаджета. Это станет возможным с помощью печати смартфона на 3D-принтере.

Для этого потребуется только отметить те технические характеристики, которые необходимо, выбрать: цвет, дизайн, а затем приобрести лицензию и напечатать свой уникальный гаджет. Также могут предлагаться устройства в виде приложений, которые также можно будет напечатать. Время ожидания —15-20 лет.

Беспроводная зарядка

Осуществляться она будет с помощью мобильной связи.

В результате смартфон все время будет находиться в режиме подзарядки, так что потребность в аккумуляторах пропадет.

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