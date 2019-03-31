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Звездный супертяжеловес отказал Усику: спортивные итоги 30 марта

3.5тЧитать материал на украинском

Известный супертяж отказал Усику, а непобежденный украинский супертяж завоевал чемпионский пояс. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 30 марта.

Звездный супертяжеловес отказал Усику: спортивные итоги 30 марта

Кроме того, румынский боец нокаутировал соперника "ударом торнадо" и побитый Ломаченко боксер вернулся в ринг эффектным нокаутом. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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