Зозуля забил оригинальный гол в Испании: спортивные итоги 28 сентября

Зозуля забил необычный гол в Испании, а президент Формулы-1 шокировал признанием про Путина, не захватившего Европу. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 28 сентября.

Кроме того, Ярмоленко во втором матче подряд забил гол в АПЛ и боец UFC редчайшим ударом отправил соперника в кошмарный нокаут. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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