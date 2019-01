''Параллельное измерение'': тренер "Ливерпуля" нарушил законы физики и поразил сеть

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп стал участником необычного эпизода в матче Кубка страны против "Вулверхэмптона" (1:2).

После игры, которую "Ливерпуль" проиграл, главный тренер "красных" обнял полузащитника Джердана Шакири, и тот внезапно "исчез" из кадра. Произошедшее поразило пользователей интернета, которые принялись высказывать различные догадки о том, куда делся швейцарский футболист.

First question I would ask Klopp at the Brighton presser would be



Has Shaqiri safely returned from the other dimension?