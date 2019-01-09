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''Параллельное измерение'': тренер "Ливерпуля" нарушил законы физики и поразил сеть

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Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп стал участником необычного эпизода в матче Кубка страны против "Вулверхэмптона" (1:2).

Юрген Клопп

Юрген Клопп

После игры, которую "Ливерпуль" проиграл, главный тренер "красных" обнял полузащитника Джердана Шакири, и тот внезапно "исчез" из кадра. Произошедшее поразило пользователей интернета, которые принялись высказывать различные догадки о том, куда делся швейцарский футболист.

"Первая вещь, которую я бы спросил у Клоппа: вернулся ли Шакири из параллельного измерения?"

"Это, черт возьми, магический трюк".

Многие обратили внимание, что Шакири не просто исчез. По мнению юзеров, Клопп подменил его на полузащитника Фабинью, который так же внезапно появился в кадре после того, как Шакири "испарился".

"Черт, как Клопп смог превратить Шакири в Фабинью?"

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что португальский полузащитник английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" Рубен Невеш отметился фантастическим ударом в матче 1/32 финала Кубка страны против "Ливерпуля", сенсационно выбив "красных" из турнира.

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Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Юрген КлоппДжердан Шакири
Место
Англия
Тег
ФК Ливерпуль
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