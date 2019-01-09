''Параллельное измерение'': тренер "Ливерпуля" нарушил законы физики и поразил сеть

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп стал участником необычного эпизода в матче Кубка страны против "Вулверхэмптона" (1:2).
Юрген Клопп
После игры, которую "Ливерпуль" проиграл, главный тренер "красных" обнял полузащитника Джердана Шакири, и тот внезапно "исчез" из кадра. Произошедшее поразило пользователей интернета, которые принялись высказывать различные догадки о том, куда делся швейцарский футболист.
Missing: Xherdan Shaqiri— Football on BT Sport (@btsportfootball) 8 января 2019 г.
Last seen: Jurgen Klopp's jacket
🤯 pic.twitter.com/xIoxA0WfpE
First question I would ask Klopp at the Brighton presser would be— Apotheosis of Anhedonia (@keswickbro) 8 января 2019 г.
Has Shaqiri safely returned from the other dimension?
"Первая вещь, которую я бы спросил у Клоппа: вернулся ли Шакири из параллельного измерения?"
That's one hell of a magic trick 👀— Kieran MacLeod (@KieranMacLeod67) 8 января 2019 г.
"Это, черт возьми, магический трюк".
Многие обратили внимание, что Шакири не просто исчез. По мнению юзеров, Клопп подменил его на полузащитника Фабинью, который так же внезапно появился в кадре после того, как Шакири "испарился".
How the fuck did Klopp just turn Shaqiri into Fabinho 🤔 pic.twitter.com/cwKubPppVL— Ian (@ian73barr) 8 января 2019 г.
"Черт, как Клопп смог превратить Шакири в Фабинью?"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что португальский полузащитник английского футбольного клуба "Вулверхэмптон" Рубен Невеш отметился фантастическим ударом в матче 1/32 финала Кубка страны против "Ливерпуля", сенсационно выбив "красных" из турнира.
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