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22 декабря • обновлено в 15:42
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"Динамо" поставили ультиматум

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Президент бразильского футбольного клуба "Коринтианс" Андрес Санчес потребовал от "Динамо" дать ответ по трансферу защитника Сидклея до 12 января.

Андрес Санчес

Андрес Санчес

"Мы сделали предложение по Сидклею. В Киеве ждут открытия трансферного окна, решения по футболисту ждем до 12 января. Если его не будет, мы будем вынуждены перейти к другим вариантам", — цитирует слова Санчеса Fox Sports.

Санчес заявил, что это несправедливо по отношению к ним брать футболиста в аренду, чтобы через год он ушел.

"Также мы не согласны с суммой, которую запрашивает киевский клуб — 5,6 миллиона евро", — уточнил бразильский президент.

Ранее появилась информация, что вице-чемпион Украины планирует провести массовую чистку состава и, в первую очередь, хочет избавиться от большого количества легионеров. Фамилия Сидклея также есть в этом списке.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Трансферы
Персона
Сидклей
Теги
ФК Динамо Киев ФК Коринтианс
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