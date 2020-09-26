Знаменитые сестры-серфингистки занялись продажей контента для взрослых

Знаменитые австралийские сестры-серфингистки Коффи создали веб-сайты для продажи собственного контента для взрослых.

Как сообщает издание The Sun, в августе 25-летняя Элли-Джин запустила свое детище под названием Ellie Unlocked. За 5,5 евро в месяц любой желающий может получить доступ к наиболее откровенным снимкам и видео спортсменки. Позже ее примеру последовала и 22-летняя сестра Холли-Дейзи, открыв похожий веб-сайт.

Элли-Джин рассказала, что причиной создания Ellie Unlocked стала депрессия, с которой девушка столкнулась после того, как узнала об измене парня.

"5 июля 2019 года мой мир был уничтожен вдребезги, я действительно не верила, что смогу снова встать на ноги, я думала, что мне конец. Мои отец и брат каждый день заботились обо мне, когда я на протяжении трех месяцев плакала с утра и до ночи", – призналась Элли-Джин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ее сестра Холли-Дейзи отпраздновала день рождения в нудистском стиле.